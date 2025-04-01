Пошлины прописываются на маркетплейсах

Бизнес предупредил о рисках удорожания иностранных товаров на маркетплейсах. Как рассказала «Ведомостям» президент Ассоциации трансграничной электронной торговли Галина Донцова, причиной станут поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поставки будут облагаться единой импортной таксой, а порог беспошлинного ввоза постепенно обнулится. Это означает, что продукция с иностранных площадок станет дороже, чем ввозимая через дистрибуторов. По расчетам ассоциации, стоимость товара при розничной торговле может достигать 150 у.е., а оптовый импорт — 90. Разница объясняется комиссией маркетплейсов, высокой логистической стоимостью и налоговой нагрузкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С 2025 года товары электронной торговли перестанут приравниваться к вещам для личного пользования и будут облагаться НДС, рассказал гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых: «Поправки в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, регулирующие транспортную и электронную торговлю, однозначно приведут к удорожанию товаров на иностранных маркетплейсах. По моему мнению, рост цен на импорт может ослабить конкуренцию, но важно сохранить доступность товара для потребителя. Стоимость продукции при розничной торговле может достигать $150-$180. Также не исключаю, что в России снизится средний чек за покупки на маркетплейсах».

Иностранные маркетплейсы занимают в России небольшую нишу, и новые правила ЕАЭС особого влияния ни на потребителей, ни на рынок в целом не окажут, считает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров: «Для потребителя, конечно, критически важна история, связанная с ценой. Изменение регулирования повышает нагрузку за счет увеличения налогов.

С другой стороны, если говорить о самой динамике трансграничной торговли, то надо понимать, что сейчас ее доля на российском рынке онлайн-продаж очень небольшая, речь идет примерно о 2,9%.

В целом за год она сократилась на 0,9%. Поэтому по большому счету есть ощущение, что это хотя и может оказать некоторое негативное влияние, но существенно повлиять на ситуацию не должно. Потребитель реагирует в том числе и на курсовые изменения. В условиях, когда рубль укрепляется, как правило, трансграничные площадки цены пересчитывают сразу же, в то время как российские товары демонстрируют более гладкую тенденцию. Поэтому это действительно может привести к некоторому замедлению роста трансграничных продаж. С другой стороны, их доля будет продолжать сокращаться, потому что отечественные маркетплейсы более конкурентоспособны. В ряде случаев они уже просто эффективно встроили витрины с международными селлерами в свои площадки.

Что касается спроса на товары с иностранных маркетплейсов, то в количественном выражении динамика отрицательная. В деньгах все-таки трансграничная торговля в прошлом году хоть немножко, но выросла. Свою нишу она занимает. Есть несколько точек, в которых зарубежные площадки более эффективны. Например, товары, которые просто нецелесообразно в каких-то случаях привозить в Россию, в частности, клавиши для ноутбука. Есть какие-то позиции, которые в любом случае тяготеют к трансграничной торговле, в том числе некоторые виды мобильных устройств. Иногда мы говорим о том, что это достаточно редкий ассортимент, который в Россию селлеры не готовы завозить, потому что не знают, каким будет спрос».

1 апреля стало известно, что AliExpress в России за прошлый год сократил убыток от основной деятельности с 2,7 млрд руб. до 99 млн руб., а выручку увеличил на 20%, до 12,5 млрд руб. Ранее AliExpress СНГ ускорил доставку и 87% заказов теперь попадают в Россию из Китая самолетами, а среднее время сократилось примерно до 15 дней.

Далила Цельбель