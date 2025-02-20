Зарубежные покупки совершаются активно

В премиум сегменте россияне все чаще традиционным маркетплейсам предпочитают сервисы покупок из-за рубежа. У таких площадок аудитория за год выросла на 37%. Увеличилось не только время, проведенное за шоппингом на платформах, но и их годовой оборот. Аналитики рынка называют тенденцию парадоксальной, ведь весной 2024 года в пять раз был снижен объем беспошлинной торговли, и, казалось, продажи могли упасть. Почему этого не произошло? Выяснял Станислав Крючков.

Вместо Amazon, eBay, iHerb появились новые лидеры. Трафик растет, и если год назад эксперты говорили о 32% в сравнении с 2023-м, то теперь пользователей стало на 43% больше. Доминирующее положение у платформы Cdek.Shopping — две трети рынка. На втором месте расположился сервис BXB от Boxberry — четверть. Замыкает призовую тройку USmall — почти 6%. Далее идут онлайн-помощники с доставкой из США и долей поменьше —Litefm, Pochtoy, Qwintry. У них есть свой честный процент.

В целом все активно развивают линейки дорогих товаров, среди которых гаджеты, украшения и машины, говорит представитель Cdek.Shopping Екатерина Зубенина: «Просто удобство заказа товара из-за рубежа под ключ. Оборот 2024 года составил 4,7 млрд. руб. Средний чек у нас выше, чем у коллег по рынку, потому представлена электроника. За прошлый год он составил 22 тыс. руб. Площадки обновляют ассортимент витрины. К концу 2024-го уже было больше 7 млн. товаров, появляются новые категории. Например, в мае мы запустили раздел автомобилей. Есть огромное количество электроники, которая так и не доезжала до России, какие-то нишевые марки. Мы показываем клиентам то, что мы можем выкупить и привезти для них этот товар».

Вдвое — до 6% — за год нарастил долю на рынке USmall. Там говорят, что число клиентов, которые сделали покупку, увеличилось до 169 тыс. человек. Рынок оформился, несмотря на серьезные изменения, отмечает аналитик Data Insight Сергей Семко: «Рост в некоторой степени парадоксальный. И надо отметить, что в прошлом году ушел довольно большой игрок. Мейл-форвардеры существенно нарастили объемы, но произошло это, когда порог беспошлинной торговли в €200 еще не был введен в полной мере. В этот момент они существенно рванули. Специфический сектор, потому что основные объемы трансграничной торговли у AliExpress и у Ozon Global».

Таможне нужно платить 15% от суммы, превышающей порог. Раньше считали от €1 тыс. Оборот USmall составляет 4,4 млрд руб., средний чек — без малого 10 тыс. руб. BXB считают оборот в валютах стран, из которых компания доставляет товары — здесь плюс 12%. Платформы выстроили схемы платежей и наладили логистику доставки, а, значит, рост продолжится, объясняет эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов: «Настроили валютный обмен, еще ведь нужно менять рубли, в которых платят покупатели в России, на валюты стран. И решили проблемы с растаможкой, с сертификатами. Так что сервисы стали востребованы. Они "отъедают" достаточно значительную часть у продавцов, которые своими силами доставляли товар, поскольку у них затраты существенно выше, чем у крупных логистических компаний.

Этот канал продаж востребован для дорогих покупок: чем дороже товар, тем его выгоднее покупать на сервисах международных поставок. Количество таких покупок будет расти. В абсолютных цифрах, если в рублях смотреть емкость, потенциально несколько триллионов рублей у этого рынка совершенно точно есть».

В пересчете на рубли часто получается дешевле даже без скидки. Но и дисконтов сервисы не избегают. Ударным в 2024-м стал ноябрь с его распродажами.

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Станислав Крючков