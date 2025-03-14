Пригородными поездами СЗППК в феврале воспользовались около 7 млн пассажиров

По итогам февраля текущего года АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезла в общей сложности около 7 млн пассажиров. Данный показатель на 4% больше, чем в феврале 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На Финляндском направлении поездами СЗППК за месяц воспользовались 2,1 млн человек (+8%), на Балтийском — 1,8 млн (+7%), на Витебском — 1,5 млн (+0,4%), на Московском — 937 тыс. (+2%), на Волховстроевском — 420,5 тыс. человек (+2%).

При этом самый значительный рост пассажиропотока, несмотря на небольшое общее количество перевезенных пассажиров (28 тыс. человек), зафиксирован на Петрозаводском направлении ОЖД — плюс 21%.

Самыми популярными пригородными станциями в феврале стали Девяткино (142,6 тыс. пассажиров, +15%), Старый Петергоф (99,8 тыс., +8%), Царское Село (255 тыс., +2%), Колпино (180,7 тыс., +1%) и Ижоры (45 тыс. пассажиров, +6%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь-февраль 2025 года скоростной пассажирский поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков / Печоры перевез более 124,4 тыс. пассажиров — на 2,1% больше, чем за два первых месяца прошлого года.

Андрей Цедрик