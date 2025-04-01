Администратора иркутского Telegram-канала оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Октябрьский районный суд Иркутска сегодня, 1 апреля, вынес решение по административному делу в отношении предполагаемого администратора Telegram-канала «Дежурный по Сибири» Алексея Дробашенко по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация вооруженных сил РФ). Суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. руб.

Судебному заседанию предшествовало коллективное обращение жителей Иркутска, активистов общественной организации «НОД Байкал» в областную прокуратуру (копия имеется в распоряжении «Ъ») с просьбой провести проверку публикации, размещенной в Telegram-канале 6 января 2025 года. В обращении заявители указывают, что в тексте публикации «автор называет специальную военную операцию "трагическим февралем", "масштабным безумием", а саму армию России — "парадной"».

В разговоре с «Ъ» господин Дробашенко назвал решение суда несправедливым и заявил о намерении обжаловать его в областном суде.

Влад Никифоров, Иркутск