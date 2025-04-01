В Новороссийске уменьшили количество техники для тушения свалки до 30 единиц

Количество техники, которая участвует в ликвидации пожара на мусорном полигоне в Новороссийске, стало меньше — с 43 до 30 единиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

«Площадь составляет 600 кв. метров. Техника работает на месте. В ликвидации задействовано 30 единиц техники. Самосвалы уже совершили 4,8 тыс. рейса и отсыпали 65,7 кубометров грунта»,— написал господин Гавриков.

Накануне в ликвидации возгорания на полигоне ТБО под Новороссийском было задействовано 43 единицы техники. Площадь возгорания 31 марта уменьшилась до 600 кв. м.

Изначально, с момента возгорания полигона в ночь на 13 марта его площадь составляла 2,5 тыс. кв. м. По состоянию на 18 марта пожар удалось локализовать на площади 2,1 тыс. кв. м. 25 марта площадь возгорания сократилась до 800 кв. м, на следующий день 26 марта на мусорном полигоне произошел частичный сход грунта, который вызвал новые очаги тления. В ночь на 27 марта пожар удалось локализовать повторно.

Алена Воробьева