«ЕС четко дал понять, что обсуждать снятие санкций слишком рано»

27 марта в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» примерно из 30 государств, которые пообещали поддерживать Украину на фоне сокращения помощи со стороны США. Европейские и американские СМИ анализируют первые итоги мероприятия, оценивая перспективы дальнейших отношений между США и ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саммит «коалиции желающих» в Елисейском дворце

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP Саммит «коалиции желающих» в Елисейском дворце

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

Халтурная сделка Трампа ставит Европу в сложное положение

Пирог еще не выпечен. И вполне возможно, что Трамп, видя сопротивление Европы, может сдать назад. Мы можем попробовать выиграть время в надежде на то, что «Путин наконец начнет действовать Трампу на нервы», как сказал один из политиков страны, находящейся на передовой. Но уверенности в таком сценарии очень мало.

В Париже состоялась встреча стран, поддерживающих Украину

Чего может добиться коалиция стран, когда и Кремль, и Вашингтон ставят свои условия, а европейские союзники НАТО не участвуют в переговорах России и Америки по Украине? «Главная цель — показать наличие твердой политической воли. Она, безусловно, есть»,— отмечает Эмманюэль Дюпуй, президент Института безопасности и перспективного развития Европы.

Вопрос об отправке миротворцев (на Украину.— «Ъ») представляет собой много проблем. Во-первых, потому что из 27 стран такие страны, как Италия и Польша, выступают против этого. Кроме того, существует вопрос, каким будет мандат миротворцев.

Европейские лидеры отвергли российские требования по снятию санкций

Твердый настрой Европы по сохранению санкций в отношении России становится главным камнем преткновений с США. Президент Трамп подталкивает всех к быстрому завершению конфликта на Украине. Но Европейский союз четко дал понять, что сейчас слишком рано обсуждать снятие санкций, что потребует одобрения всех 27 стран-членов.

Возглавляемые тандемом Париж-Лондон, европейцы ищут альтернативу «миру» Трампа на Украине

То, что не удалось Владимиру Путину с его нападками на Украину, спровоцировал своим отдалением от Европы Дональд Трамп. После десятилетий разоружения, а затем долгих лет снисходительности и настороженности по отношению к Кремлю Европа наконец взялась за свое стратегическое развитие… Удары Трампа по европейскому муравейнику ускоряют ход истории, что, несмотря на чувства шока и страха, идет на пользу единению и развитию Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Слева направо: премьер-министр Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Европа все еще может спасти Киев. Вот только «желающих» отнюдь не 30

В конце саммита «коалиции желающих» в Париже президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соображения, которые кажутся неоспоримыми. Он подчеркнул, что Путин делает вид, что ведет переговоры, приводя в качестве примера так называемое соглашение о перемирии в Черном море, которое на самом деле в первую очередь благоприятствует российскому флоту, и притворное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, которое никогда не соблюдалось. Макрон заявил, что Путин просто издевается надо всеми, особенно над украинским народом, и повторил, что в этих условиях невозможно снять экономические санкции. Это заявление имеет решающее значение, поскольку напоминает, что именно европейские санкции оказывают значительное влияние на российскую экономику.

Подготовили Евгений Хвостик, Кирилл Сарханянц