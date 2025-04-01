«Светофор» подал иск к Россельхознадзору о защите репутации

Сеть дискаунтеров «Светофор» подала в суд иск к Россельхознадзору о защите деловой репутации. Причиной стало заявление ведомства о сбыте фальсификата в супермаркетах сети. Об этом сообщила директор «Светофора» по ЦФО Елена Захаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сама по себе формулировка "площадка для сбыта фальсификата" предполагает доказанное нарушение статьи уголовного кодекса. Если регулятор находит реальные нарушения, он может и должен обязать нас исправить их»,— сказала госпожа Захаренко ТАСС. Она назвала заявление Россельхознадзора некорректным, предвзятым и нарушающим права сети.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, сейчас они представлены в большинстве регионов РФ.

В марте Россельхознадзор сообщил, что обнаружил в магазинах «Светофора» фальсифицированную продукцию. В ходе проверок в феврале и марте текущего года были выявлены серьезные нарушения в нескольких регионах страны. Возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. По информации ЦРПТ (оператора системы маркировки товаров «Честный знак»), в сети «Светофор» за два последних года выявлены рекордные 34 млн нарушений.

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