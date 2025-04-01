В Минздраве подтвердили гибель врача из Татарстана после крушения батискафа в Египте

Врач Уруссинской центральной районной больницы Татарстана Равиль Валиуллин, находившийся на затонувшем в Египте батискафе «Синдбад», скончался. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в Минздраве Татарстана.

Супруга погибшего Кристина Валиуллина и их дети выписаны из больницы.

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. Все 45 туристов из России — клиенты компании «Библио Глобус». На судне также находился экипаж.

Ранее в Минздраве «Ъ Волга-Урал» рассказали, что Кристина и Равиль Валиуллины работали врачами Уруссинской центральной районной больницы. Супруга занимала должность главного педиатра, а муж работал анестезиологом-реаниматологом. На курорт в Египет они отправились на отдых вместе с 10-летней и 15-летней дочерями.

Дарья Сайфиева