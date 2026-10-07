Правительство предложило упростить механизм учета смерти россиян за границей
07.10.2026, 21:32
Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму поправки, меняющие механизм учета смерти россиян. Документ предполагает, что в реестр ЗАГС будут включаться сведения о смерти совершеннолетних граждан за рубежом.
Сейчас в государственном реестре такие смерти не фиксируются. Если поправки примут, направить данные о смерти человека в ЗАГС или консульство смогут россияне, иностранные граждане и компетентные органы зарубежных стран при наличии соответствующих документов.
Изменения вносятся в закон «Об актах гражданского состояния». Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2028 года.