Минфин предложил разрешить регистрацию бизнеса по адресу электронной почты
07.10.2026, 21:56
Использовать электронную почту как официальный канал связи с третьими лицами смогут как вновь создаваемые, так и уже действующие юридические лица в форме ООО при соблюдении определенных условий. Например, компания должна относиться к малому или среднему бизнесу и не оказывать услуги на финансовом рынке.
Руководитель должен проживать в России. Для постановки на учет в налоговом органе, а также определения подведомственности и подсудности при регистрации электронно будет использоваться адрес его места жительства. Отображаться в ЕГРЮЛ он не будет.
По действующему закону юрлицо должно использовать физический адрес для официальной коммуникации. Это обязательство нередко приводит к дополнительным расходам для компании. Инициатива призвана снизить расходы на аренду офиса для тех, кто преимущественно работает удаленно, отмечают в Минфине.