Минэкономики намерено отменить критерии для включения в реестр цифровых платформ

«На первом этапе у нас был план охватить крупные платформы, которые быстро адаптируются к новым требованиям. Вместе с тем видим, что большое количество платформ, которые им (критериям.— "Ъ") не соответствуют, хотят стать частью реестра и начать соблюдать требования закона»,— сказал и.о. директора департамента цифрового развития и экономики данных министерства Глеб Турканов на форуме «Цифровые решения».