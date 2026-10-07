Минэкономики намерено отменить критерии для включения в реестр цифровых платформ
07.10.2026, 21:12
Минэкономики России планирует отменить требования для включения онлайн-сервисов в реестр цифровых платформ. Инициатива войдет в пакет поправок к закону, над которыми сейчас работает ведомство. Об этом сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
Реестр цифровых платформ начал работать в России с 1 октября. В него вошли 13 сервисов: Wildberries, Ozon, «Авито», «Купер», Lamoda, Delivery Club, шесть сервисов «Яндекса» и AliExpress. В Минэкономразвития отмечают, что многие платформы не соответствуют критериям, но хотят попасть в перечень.
«На первом этапе у нас был план охватить крупные платформы, которые быстро адаптируются к новым требованиям. Вместе с тем видим, что большое количество платформ, которые им (критериям.— "Ъ") не соответствуют, хотят стать частью реестра и начать соблюдать требования закона»,— сказал и.о. директора департамента цифрового развития и экономики данных министерства Глеб Турканов на форуме «Цифровые решения».
Основные критерии указаны в законе о платформенной экономике: платформа должна предоставлять техническую возможность для размещения предложения о товаре или услуге, заключения сделки и осуществления оплаты. Правительство также утвердило дополнительные требования. По ним среднесуточная аудитория платформы должна превышать 100 тыс. человек. Также у сервиса должно быть более 10 тыс. партнеров, которые заключили хотя бы одну сделку по продаже товаров или оказанию услуг через платформу, или оборот партнеров через эту платформу должен составлять свыше 50 млрд руб. за предшествующий год.