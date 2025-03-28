Врач из Татарстана, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Египте, выжила

Медик из Татарстана Кристина Валиуллина, которую считали погибшей при крушении батискафа на курорте Хургада в Египте, выжила и сейчас находится в больнице. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на генконсульство России в Хургаде.

Ее муж Равиль Валиуллин скончался. Две их несовершеннолетние дочери сейчас находятся в больнице.

В Минздраве «Ъ Волга-Урал» рассказали, что Кристина и Равиль Валиуллины работали врачами Уруссинской центральной районной больницы. Супруга занимала должность главного педиатра, а муж работал анестезиологом-реаниматологом. На курорт в Египет они отправились на отдых вместе с 10-летней и 15-летней дочерями.

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. Все 45 туристов из России — клиенты компании «Библио Глобус». На судне также находился экипаж. Расследование аварии будут проводить компетентные органы России и Египта.

Как ранее сообщало «РИА Новости», число погибших в результате крушения батискафа около побережья Хургады выросло до 6 человек. Еще 29 туристов были госпитализированы.

Дарья Сайфиева