Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный архитектор России»
07.10.2026, 22:07
Вице-премьер Марат Хуснуллин наградил знаком «Почетный архитектор России» главу Чечни Рамзана Кадырова. Награждение состоялось во время открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.
«Этот прекрасный район под личным контролем был задуман, спроектирован Рамзаном Ахматовичем. Рамзан Ахматович, вам огромное спасибо. И я хочу от себя лично вас еще раз поздравить и считаю, что главный архитектор этих всех проектов — вы лично»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по «Чечня Сегодня»).
Администрация Грозного сообщала, что проект включает строительство 38 многоквартирных домов общей площадью около 500 тысяч кв. м, а также пешеходного бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Он объединяет две мечети на 11 тыс. молящихся и православный храм на 555 мест.