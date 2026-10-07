Кабмин внес в Госдуму проект о популяризации в соцрекламе образа многодетной семьи

Правительство внесло в Госдуму законопроект о новом правиле использования образа семьи с ребенком в социальной рекламе. Согласно документу, госорганы, заказывая создание и распространение рекламы с изображением семьи с ребенком, должны будут показывать благополучную семью как минимум с тремя детьми.