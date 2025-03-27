Супруги-врачи из Татарстана погибли во время крушения батискафа в Египте

Супружеская пара из Татарстана погибла в результате крушения прогулочного батискафа на курорте в Египте. Об этом «Волга-Урал» сообщили в пресс-службе раиса Республики.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Ъ Волга-Урал» сообщили, что погибшие, Кристина и Равиль Валиуллины, были врачами Уруссинской центральной районной больницы. Кристина занимала должность главного педиатра, а Равиль работал анестезиологом-реаниматологом.

В ведомстве отметили, что супруги отдыхали в Египте с семьей.

«Кристина и Равиль Валиуллины были высококвалифицированными специалистами, которые достойно выполняли свой профессиональный долг. Их уход — большая потеря для района и здравоохранения республики в целом. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — сказал министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

Крушение прогулочного батискафа «Синдбад» произошло утром 27 марта. Все 45 туристов из России — клиенты компании «Библио Глобус». На судне также находился экипаж. Расследование аварии будут проводить компетентные органы России и Египта.

В аварии погибло 5 человек. Остальные были эвакуированы. 14 человек из числа спасенных туристов госпитализировали.

Дарья Сайфиева