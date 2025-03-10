Жителя Ухты арестовали в Петербурге по делу о похищении подростка

В Петербурге суд по ходатайству следствия отправил под стражу уроженца Ухты, которому вменяют подстрекательство в похищении подростка. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Напомним, двух других фигурантов этого дела — 18-летнего петербуржца и 29-летнего жителя Сосногорска (Республика Коми) — задержали накануне. По версии следствия, они по заданию неких «кураторов» похитили 16-летнего подростка, который, по предварительным данным, занимался обналичиваем денег и присвоил себе чужие средства.

Как полагает сторона обвинения, мужчины избили подростка, силой посадили его в машину и возили по городу, требуя 1,5 млн рублей. Юношу отпустили после того, как он позвонил отцу, попросил перевести ему 300 тыс. рублей и передал похитителям часть этих средств.

После задержания двоих подозреваемых полицейские установили местонахождение третьего — уроженца Ухты. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 33, пп. «а», «в», «г», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (подстрекательство к похищению человека путем уговора и подкупа).

Дарья Астанина