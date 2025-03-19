Пятерых военнослужащих ВСУ осудили за теракты в Курской области

2-й Западный окружной военный суд вынес приговоры по уголовным делам о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в отношении пяти украинских военнослужащих: Александра Дзёмы, Дениса Попова, Александра Ведерникова, Алексея Пинчука и Евгения Хатенко. Подсудимые Дзёма и Попов получили по 15 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Подсудимых Пинчука и Хатенко приговорили к 16 годам строгого режима, а подсудимого Ведерникова — к 17 годам. Трое осужденных проведут первые четыре года в тюрьме.

Суд установил, что военнослужащие в период с августа по сентябрь 2024 года вторглись в Кореневский и Суджанский районы Курской области. Они удерживали под контролем населенные пункты и создавали в ближайших от них лесопосадках наблюдательные позиции. Также осужденные занимались минированием, стреляли по бойцам ВС РФ и мирным жителям, запрещали им передвигаться и препятствовали эвакуации граждан.

Ранее, 18 марта, суд приговорил к 16 годам украинца, участвовавшего во вторжении в Курскую область, а затем дезертировавшего из ВСУ. Также до 16 лет лишения свободы получили два военнослужащих украинской армии. До этого заочно приговорили британского наемника, вступившего в Интернациональный легион ВСУ.

Никита Черненко