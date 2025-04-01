Германия начала размещение войск в Литве

Сегодня, 1 апреля, бундесвер официально начал размещение в Литве на постоянной основе 45-й танковой бригады немецкой армии. Ее планируется в полной мере развернуть к 2027 году. Бригада, в состав которой войдет около 5 тыс. военнослужащих, будет размещаться на полигоне Руднинкай на юго-востоке Литвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benjamin Westhoff / Reuters Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

В заявлении бундесвера говорится, что это — реакция на «постоянно меняющуюся ситуацию в сфере безопасности в Европе и агрессивное поведение России». СМИ отмечают, что это станет первым постоянным размещением немецкой армии за пределами Германии со времен Второй мировой войны.

О планах развернуть в Литве части бундесвера говорится не первый год. В 2023-м тогдашние министры обороны Германии и Литвы подписали соответствующее соглашение. В прошлом году началась подготовительная работа. Сообщается, что, пока ведется строительство казарм для 45-й бригады, некоторые немецкие военнослужащие будут размещены на действующих объектах литовской армии. К концу текущего года в страну планируется направить до 500 военнослужащих бундесвера.

Яна Рождественская