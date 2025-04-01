WSJ: Цукерберг привлекает Трампа для борьбы с ЕС

Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг пытается привлечь администрацию президента США Дональда Трампа к давлению на ЕС с целью отмены невыгодных компании законов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По их данным, господин Цукерберг в последние недели призывал сотрудников Министерства торговли США бороться против законов ЕС, которые, по его мнению, мешают работе его компании, а также против штрафов в ее отношении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг

Фото: Godofredo A. Vasquez, File / AP Глава корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг

Фото: Godofredo A. Vasquez, File / AP

Речь идет в первую очередь о действующем в ЕС законе о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA), а также о пока не принятом, но ожидаемом решении Еврокомиссии. Европейские власти собираются потребовать от корпорации давать пользователям ее продуктов доступ к различным сервисам без просмотра персонализированной рекламы. Онлайн-реклама является одним из основных источников дохода корпорации. По данным WSJ, руководство компании надеется убедить американскую администрацию включить смягчение этих норм в ЕС в число требований, связанных с введением новых пошлин в отношении блока или же отказа от них.

Господин Цукерберг и в целом старается наладить более тесные связи с Дональдом Трампом. Ранее он заявлял, что хочет сотрудничать с Дональдом Трампом в деле противостояния регулированию по всему миру, в том числе в ЕС, где, по его мнению, «институционализируют цензуру и усложняют возможность создать что-то инновационное».

Яна Рождественская