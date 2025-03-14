Запрещенная Meta собирается отказаться от фактчекинга по всему миру

Корпорация Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) планирует отказаться от фактчекинга в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram по всему миру. В январе она отказалась от услуг фактчекеров в США, отметив, что хочет «упростить свою политику и восстановить свободу выражения на своих платформах», а также заявив, что деятельность фактчекеров «политически предвзята».

Теперь компания объявила о том, что вместо фактчекинга, которым занимались специальные сотрудники, она начинает тестировать сервис Community Notes. С его помощью обычные пользователи соцсетей, которые пройдут регистрацию, смогут оставлять собственные замечания по поводу тех или иных постов и оценивать замечания других пользователей. Сначала Community Notes будет запущен в США, а в остальных странах корпорация сохранит фактчекинг в прежнем виде. Однако в дальнейшем она собирается «внедрить новый подход для всех пользователей по всему миру».

Еще в январе американские СМИ объясняли решение основателя компании Марка Цукерберга изменить политику в этом отношении стремлением наладить более тесные связи с Дональдом Трампом.

Яна Рождественская