«Сбер» запустил инвестиции в золото через ЦФА

«Сбер» с 1 апреля предлагает клиентам инвестировать в золото через цифровые финансовые активы (ЦФА) с процентами. Пресс-релиз есть у «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Стоимость 1 ЦФА привязана к цене 1 грамма золота с учетом мировых котировок. Поскольку золото торгуется в долларах, а расчеты происходят в рублях, инвесторы могут получать доход как от изменения цены золота, так и от колебаний валютного курса. Помимо потенциального дохода от изменения стоимости золота, инвесторы получат фиксированные 3% от основной суммы в конце срока обращения ЦФА. Инструмент относится к срочным, дата погашения — 15 апреля 2026 года.

Минимальный объем покупки — 1 ЦФА, максимальный — 30 000, эквивалент 30 кг золота. Способ инвестирования доступен как для частных лиц, так и для компаний. Статус квалифицированного инвестора не требуется. Заявки принимаются с 1 по 15 апреля 2025 года через платформу цифровых активов «Сбера».

Александр Зозуля, директор Департамента глобальных рынков Сбербанка считает, что для части клиентов такое сочетание фиксированного процента и возможности участия в динамике золота станет «оптимальным выбором».

С 17 марта 2022 года «Сбер» включен Банком России в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

Ранее сегодня, 1 апреля, Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта, а также на два процентных пункта — по программе «Строительство жилого дома».