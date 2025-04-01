Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта

Сбербанк (MOEX: SBER) (MOEX: SBER) объявил о снижении с 1 апреля ставок по ипотеке на покупку первичного и вторичного жилья на 1,5 процентных пункта, а также на 2 процентных пункта — по программе «Строительство жилого дома».

«Таким образом, минимальная ставка с учетом всех действующих скидок на покупку новостройки составляет 25,4%, на приобретение вторичной недвижимости — 25,8%. На 2 п. п. сократилась ставка по программе "Строительство жилого дома", теперь минимальное значение с учетом всех действующих скидок составляет 26,8%»,— сообщили в банке (цитата по ТАСС).

15 ноября 2024 года «Сбер» поднимал ставки по ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. Тогда действие банка было обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ в октябре на два процентных пункта — до 21%. Последнее заседание Банка России по ключевой ставке проходило 21 марта. Тогда регулятор решил сохранить ее на уровне 21%. Следующее заседание ЦБ, согласно календарю, состоится 2 апреля.