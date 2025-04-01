Авторынок Франции откатился к марту 2022 года

Продажи легковых автомобилей во Франции по итогам марта снизились на 14,54% в годовом сравнении, до 153,8 тыс. штук, следует из отчета Plateforme automobile. Это худший мартовский показатель за последние три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Среди концернов на рынке образовалось двоевластие: в марте разница в количестве проданных авто между Stellantis и Renault Group составила всего 134 штуки.

За весь первый квартал во Франции было продано 410 тыс. автомобилей, что на 7,8% меньше, чем в прошлом году. А лидерство среди производителей по итогам трех месяцев удерживает Stellantis с рыночной долей 29,2% против 26,6% у Renault Group. При этом продажи концерна упали на 13,5% по сравнению с прошлым годом, в то время как Renault удалось нарастить количество реализованных авто на 4,2%.

Продажи электромобилей во Франции сократились по итогам квартала на 6,9% — с 80 тыс. до 74,5 тыс. Но у Tesla этот показатель гораздо хуже среднерыночного — падение на 41% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Европейская ассоциация автопроизводителей сообщала, что по итогам первых двух месяцев текущего года продажи Tesla в ЕС сократились на 49%.

Кирилл Сарханянц