Дональд Трамп отбросил шутки в сторону

Инициативы президента США Дональда Трампа продолжают будоражить американское общество. На этот раз предметом жарких дискуссий стало заявление главы Белого дома о намерении, вопреки действующим законам, баллотироваться на третий президентский срок. К явному облегчению противников такой перспективы против этих планов играет как отсутствие широкой поддержки, как бы сам Трамп ни утверждал обратное, так и возраст главы государства, не говоря уже о сложности процедуры по внесению изменений в Конституцию. С подробностями — корреспондент «Ъ» в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Pool / AP

Идею о том, что Дональду Трампу следовало бы остаться еще на один президентский срок, он сам мотивировал просьбами трудящихся. «Многим людям хотелось бы» этого, самоуверенно заявил президент США в разговоре с NBC News 30 марта, указав на свои высокие рейтинги (не уточняя какие) как на доказательство того, что ему стоило бы занять высшую должность еще на один срок.

«Мы собираемся выиграть еще четыре года в Белом доме… Потому что, исходя из того, как с нами обращались, мы, вероятно, имеем право еще на четыре года после этого»,— заметил Трамп.

На данный момент, подчеркнул президент, он «сосредоточен на текущем» сроке, но насчет планов пойти на третий срок он при этом «не шутит».

Это заявление тут же вызвало бурную реакцию и попытки оспорить самоуверенные оценки Трампом собственного уровня поддержки. Так, по замечанию USA Today, хотя ряд опросов действительно показал, что в течение первого месяца в Белом доме больше американцев одобряли действия Трампа, нежели не одобряли, в целом его поддержка была одной из самых низких за всю историю в сравнении с другими главами Белого дома в первые недели правления — ниже было лишь у самого господина Трампа в его первый срок.

Но главное, о чем в эти дни вспоминали в Америке,— это 22-я поправка американской к Конституции, ратифицированная в 1951 году. Она гласит, что «ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз». Интересно, что ее разработали именно республиканские законодатели в 1947 году после того, как годом ранее вернули себе большинство в Конгрессе.

Тогда парламентарии хотели избежать повторения сценария с Франклином Рузвельтом — президентом-демократом, который избирался четыре раза подряд и умер на своем посту в 1945 году после более чем 12 лет в Белом доме.

До него ни один президент не занимал пост более восьми лет, хотя законодательных ограничений на число сроков не было. Но все главы Белого дома придерживались неписаной традиции, установленной еще первым президентом Америки Джорджем Вашингтоном, который добровольно ушел в отставку после двух сроков, дабы избежать концентрации власти в руках одного человека.

При этом процедура по внесению изменений или отмены поправки к Конституции довольно сложна. Отменить поправку можно по предложению двух третей голосов обеих палат Конгресса или на конституционном собрании, созванном по требованию двух третей законодательных собраний штатов. Затем для ратификации поправка должна быть одобрена тремя четвертями (38 из 50) законодательных собраний штатов или ратификационными собраниями в этих штатах.

Ну и наконец, говоря о притязаниях Дональда Трампа на новый срок, многие справедливо указали на такое ограничение, как почтенный возраст нынешнего президента. В 2028 году, когда заканчивается его нынешняя каденция, ему будет уже 83 года, а по окончании теоретического третьего срока — 86 лет. И это сложно не брать в расчет, памятуя о сложностях с исполнением президентских обязанностей у предшественника Трампа Джо Байдена, которому сейчас 82 года.

Самого Дональда Трампа эти соображения не смутили. В том же интервью он заявил, что приглядывается к различным вариантам, как обойти существующий закон. В частности, он не исключил, что одним из возможных вариантов может стать «обмен» с вице-президентом.

При этом сценарии Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на пост президента в 2028 году, а господин Трамп станет его напарником. В случае избрания Джей Ди Вэнс может уйти в отставку, вернув бразды правления Дональду Трампу.

Однако, парирует The Washington Post, такую лазейку полностью перекрывает 12-я поправка к Конституции, которая гласит: «Ни одно лицо, конституционно не имеющее права занимать должность президента, не может быть избрано на должность вице-президента Соединенных Штатов».

При этом некоторые однопартийцы Трампа предложили не относиться к провокации президента всерьез. «Я думаю, что вы, ребята, продолжаете задавать этот вопрос, а он, вероятно, получает от этого удовольствие, вероятно, издевается над вами»,— сказал журналистам лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Но Дональд Трамп продолжил подогревать публику, настаивая на серьезности своих намерений. Так, 31 марта в продолжение темы он заявил, что был бы рад сразиться в ходе будущей президентской гонки с бывшим президентом Бараком Обамой. «Я бы с удовольствием, приятель, я бы с удовольствием»,— заочно обратился 47-й президент к 44-му. Барак Обама, дважды занимавший пост главы Белого дома, эту тему комментировать не стал.

В итоге некоторые уверовали, что нынешний глава Белого дома действительно попытается снять тем или иным способом лимит на свое пребывание у власти. Хотя «каждый путь столкнется с серьезными политическими, юридическими и практическими препятствиями, перспективу третьего срока Трампа нельзя отвергать, просто махнув на это рукой», предупредило авторитетное издание Politico. И напомнило, как еще в августе 2020 года Дональд Трамп заявлял своим сторонникам: «Мы собираемся выиграть еще четыре года. А затем после этого мы пойдем еще на четыре года».