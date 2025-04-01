Новые ограничения для самокатов вступят в силу в Нижнем Новгороде 2 апреля

Постановление о дополнительных ограничениях для средств индивидуальной мобильности (СИМ) вступит в силу в Нижнем Новгороде 2 апреля 2025 года. Мэр Юрий Шалабаев напомнил в своем Telegram-канале, что они касаются утверждения мест для парковки самокатов и других СИМ, а также территорий, где их передвижение запрещено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Сам документ администрация города пока не опубликовала. По словам мэра, все изменения компании по прокату самокатов «Юрент», «ВУШ» и «Яндекс», с которыми город заключил соглашение, подтвердили, что готовы работать в новых условиях.

Как писал «Ъ-Приволжье», в предварительный перечень мест для парковок электросамокатов в Нижнем Новгороде включили 348 участков. На рассмотрении в конце марта находилось еще около 800. При обнаружении самоката в неположенном месте операторы должны будут убрать его в течение трех часов после фиксации нарушения. Иначе его увезут на спецстоянку.

Галина Шамберина