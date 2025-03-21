В перечень мест для парковки самокатов в Нижнем Новгороде включили 348 участков

В предварительный перечень мест для парковок электросамокатов в Нижнем Новгороде включили 348 участков. На рассмотрении находится еще около 800, рассказал директор департамента транспорта Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по транспорту 21 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Он сообщил, что сегодня операторы кикшеринга должны предоставить соглашения с мэрией. Также подготовлен проект постановления администрации города, которым утвердят места запрета проезда и места размещения стоянки. Сейчас этот документ находится на рассмотрении в прокуратуре.

Зоны запрета движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) обозначат специальными дорожными знаками, их должны установить до 1 апреля. Также начали наносить разметку для обозначения парковки СИМ.

Андрей Житников добавил, что при обнаружении самоката в неположенном месте операторы должны будут убрать его в течение трех часов после фиксации нарушения. Иначе его увезут на спецстоянку.

Руководитель управления муниципального контроля Максим Селезнев уточнил, что нарушения по размещению СИМ будут администрировать они. Штраф для физлиц составит по статье 3.8 КоАП Нижегородской области до 3,5 тыс. руб., для юридических — до 60 тыс. За парковку СИМ на газонах ответственность предусмотрена уже сейчас, управление начало изымать такие средства. По мнению Максима Селезнева, это будет достаточно эффективная мера, но надо будет посмотреть на судебную практику.

Представитель городского отдела ГИБДД Алексей Груздев напомнил, что за 2024 год число ДТП с самокатами в Нижнем Новгороде выросло вдвое. Один человек погиб: пешеход умерла в больнице от травм, полученных при наезде на нее самокатчика. Он добавил, что 47 ДТП из общего количества произошло с участием несовершеннолетних, 22 из них пострадали.

Как писал «Ъ-Приволжье», минцифры региона намерено доработать систему видеонаблюдения, чтобы можно было автоматически штрафовать нарушителей ПДД на электросамокатах.

Ирина Швецова