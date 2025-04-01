Полиция задержала двух участников массовой драки у торгового центра «Галерея»

Сотрудники правопорядка задержали двух участников драки у ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Ими оказались 16-летний подросток и 32-летний житель Татарстана.

Последний после стычки самостоятельно обратился в больницу с ушибом головы. Ему оказали помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сейчас оба фигуранта дела находятся под стражей. С учетом несовершеннолетия одного из подозреваемых уголовное дело передали в региональное управление СК России. Остальных участников драки ищут.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что мебельщика из Узбекистана задержали после лезгинки с пистолетом у ТЦ «Галерея».

Андрей Маркелов