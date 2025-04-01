Лидер партии Марин Ле Пен анонсировал акции протеста по всей Франции

Президент «Национального объединения» (RN) Жордан Барделля дал интервью телеканалу CNews сразу после оглашения приговора Марин Ле Пен. Он пообещал провести масштабные акции протеста по всей Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Я считаю, что французы должны возмутиться, мы собираемся организовать в эти выходные демонстрации, раздачу листовок»,— заявил лидер партии. При этом господин Барделля заметил, что любые угрозы и оскорбления в адрес судей, выносивших вердикт по делу госпожи Ле Пен, неприемлемы.

Вчера, 31 марта, Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год госпожа Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам домашнего ареста, два из которых — условно. Также Марин Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.

Сама госпожа Ле Пен назвала это решение суда политическим и заявила, что будет подавать апелляцию. Жордан Барделля заявил, что считает приговор «непропорциональным»: «Это прямое отрицание верховенства закона, потому что наше право на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Судьи приняли решение полностью исключить из президентской гонки кандидата… который должен был не просто пройти во второй тур, но и был ее фаворитом»,— заявил лидер RN.

Реакция Марин Ле Пен на приговор — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц