Марин Ле Пен назвала приговор суда политическим

Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен заявила, что продолжит бороться за пересмотр судебного решения. Она убеждена, что процесс является «политическим» шагом для отстранения ее от предвыборной гонки 2027 года. Происходящим, по словам Ле Пен, возмущены миллионы французов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters, Abdul SaboorвЂЁ / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Abdul Saboor / Reuters, Abdul SaboorвЂЁ / Reuters

«Я буду добиваться того, чтобы апелляционный суд разрешил мне выдвинуть (свою.— "Ъ") кандидатуру на президентских выборах»,— рассказала Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1. Она подчеркнула, что не даст «устранить» себя таким образом. Именно чувство негодования от несправедливости приговора является «движущей силой» в ее политической борьбе, добавила политик.

«Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии»,— отметила лидер RN, отвечая на вопрос, будет ли она просить президента Франции Эмманюэля Макрона помиловать ее.

Сегодня, 31 марта, Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы, два из которых — условно. Также Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах во Франции 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен не оставили ни выборов, ни свободы».