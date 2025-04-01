Главе СКР доложат об уголовном деле по факту случившегося в Уфе ДТП с автобусом

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал в управлении по Башкирии доклад по уголовному делу, возбужденному по факту ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера на уфимской остановке «Бульвар Славы» автобус НефАЗ, перевозивший пассажиров по маршруту 74, врезался в электрический столб. Из-за аварии пострадали пять человек. Следственный отдел СУ СКР по Орджоникидзевскому району возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Идэль Гумеров