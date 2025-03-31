По факту ДТП с автобусом «Башавтотранса» возбудили уголовное дело

В Уфе по факту ДТП с пассажирским автобусом, в котором пострадали пять человек, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

Днем 31 марта автобус НефАЗ ГУП «Башавтотранс», который курсировал по маршруту №74, столкнулся с электроопорой. Пострадали пять пассажиров автобуса. Авария произошла на остановке «Бульвар Славы» на проспекте Октября.

Олег Вахитов