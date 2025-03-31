Петербуржцы в 2025 году стали чаще скачивать приложения в категории «инструменты»

Интерес к мобильным приложениям в категории «инструменты» и «развлечения» вырос среди жителей Санкт-Петербурга в первые три месяца 2025 года. Согласно сведениям, которые официальный магазин приложений RuStore предоставил «Ъ-СПб», рост составил почти 4 п.п и 4,2 п.п, соответственно.

Доля скачивания приложений в категории «инструменты» в первые три месяца составила 19,2%, «развлечения» — 11,7%. На «покупки» пришлось 7,5% скачиваний, на «транспорт» — 6,2%. Лидером по-прежнему остаются «финансы», 32,2%.

Самыми скачиваемыми приложениями были «СберБанк Онлайн» (22,5%), «Авито» (13,5%), «Т-Банк» (11,8%), «ВТБ Онлайн» (10,8%) и «Mir Pay» (8,2%). Также зафиксировано увеличение интереса к мобильным играм. Самыми скачиваемыми стали Tanks Blitz (23,8%) и Cyber Evolution: Начало (22,1%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что виртуальная карта «Подорожник» стала доступна для скачивания всем петербуржцам и гостям города.

Татьяна Титаева