Реформа для проформы

Новый закон о местном самоуправлении (МСУ), закрепляющий единый порядок избрания мэров столиц субъектов РФ — депутатами гордумы из кандидатов, предложенных губернатором,— призван укрепить единство власти в нынешних непростых условиях, считает большинство опрошенных “Ъ” региональных политиков. Против реформы по-прежнему выступают многие оппозиционные депутаты, но и они признают, что фактически большинство столичных мэров и сейчас являются неформальными назначенцами глав регионов.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, новый базовый закон «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», подписанный президентом 20 марта, предусматривает четыре способа избрания мэров, включая прямые выборы. Однако для административных центров субъектов РФ в законе записан единственный вариант: избрание гордумой из числа кандидатур, предложенных губернатором (см. “Ъ” от 27 марта). Сейчас в большинстве столиц мэров отбирают по конкурсу, а прямые выборы остались в Якутске, Хабаровске, чукотском Анадыре и хакасском Абакане (см. график).

Но приводить свои законы в соответствие с федеральным предстоит всем 89 регионам.

Глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) 27 марта назвал избрание мэра Абакана населением «особенностью республики» и «системой истинного народовластия». «Но мы понимаем, что против федерального законодательства мы ничего не можем сделать и должны будем этот закон исполнять»,— признал он. Мэр Абакана, представитель «Единой России» (ЕР) Алексей Лемин, тоже выступает за прямые выборы: «Это наиболее демократический и наиболее правильный способ. И глава должен быть подотчетен людям, которые его избрали».

В пресс-службе Хабаровской краевой думы, которая после выборов-2024 контролируется единороссами, “Ъ” сообщили, что готовы привести свои законы в соответствие с федеральным, но «пока нет информации о сроках». В ЛДПР (эта партия, по сути, была в регионе правящей с 2019 по 2024 год) реформу также поддерживают, заверил “Ъ” депутат краевой думы Иван Рыбин: «Он принесет только пользу: сэкономит большое количество бюджетных средств, повысит роль депутатского корпуса в системе городской власти». В то же время бывший спикер хабаровской гордумы от ЛДПР, а ныне член «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Михаил Сидоров считает, что при прямых выборах у «небезразличных жителей» была надежда, что они «не находятся в стороне от политической жизни».

В регионах, где прямых выборов в столицах нет, отношение к реформе вытекает из партийной принадлежности: единороссы новый порядок поддерживают, тогда как оппозиция обычно выступает против, хоть иногда и с оговорками.

Например, спикер нижегородского областного заксобрания Евгений Люлин (ЕР) считает «абсолютно логичным», чтобы кандидатов в мэры областного центра предлагал губернатор: «По каждому из них все равно будет серьезная проверка, потому что поставить человека руководить таким большим мегаполисом — это не эмоциональное должно быть решение». Первый вице-спикер Орловского облсовета Михаил Вдовин (ЕР) уверен, что «в существующих условиях централизация власти как никогда важна и нужна»: «Одержим победу — будем думать о других схемах. А эта схема сейчас абсолютно верна, так как она позволяет исключить двоевластие». А глава комиссии по МСУ гордумы Екатеринбурга Дмитрий Сергин (ЕР) напоминает, что кандидаты в мэры и сейчас отбираются комиссией, наполовину состоящей из назначенцев губернатора: «Эта модель была применена при выборе и предыдущего главы города Александра Высокинского, и действующего главы Алексея Орлова. Но в первом случае были частые конфликты, а сейчас видим слаженность работы команды. Поэтому модель — дело хорошее, но все зависит от людей».

Из оппозиционных партий наиболее непримиримым противником реформы остается КПРФ. К примеру, депутат Госдумы и лидер нижегородских коммунистов Владислав Егоров уверен, что к избранному по-новому мэру «жители будут относиться как к чиновнику, а не как к своему представителю». А вот депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР), тоже называя себя сторонником прямых выборов, обращает внимание на «очень сложную обстановку в стране»: «Наверное, эта мера своевременна и продиктована временем, чтобы управление в регионах было более вертикализировано».

При этом некоторые оппозиционеры согласны, что новая процедура мало что изменит.

Ну а самый неожиданный аргумент в пользу нового закона выдвинул депутат Астраханской облдумы Евгений Дунаев (СРЗП), тоже выступающий за прямые выборы: «У нас один мэр отсидел (Михаил Столяров.— “Ъ”), другой сидит (Олег Полумордвинов.— “Ъ”), а на должность нынешнего комиссия выбрала того, у кого есть судимость за должностное преступление (в 2010 году Игорь Редькин получил два года условно за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.— “Ъ”). Когда же кандидатов будет выбирать только глава региона, то и вся политическая ответственность ляжет на него».

Афанасий Сборов; корсеть “Ъ”