Бюджет РФ получил 120 млрд руб. «платы за выход» нерезидентов в 2025 году

120 млрд руб. в российском бюджете с начала 2025 года составили взносы из-за сделок по продаже локальных активов резидентов иностранных государств. Об этом сообщила первый заместитель главы Минфина Ирина Окладникова. По ее словам, в прошлом году аналогичные операции позволили направить более 300 млрд руб. в резервный фонд и на госрасходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«За счет этих средств мы финансировали приоритетные мероприятия по поддержке экономики, военно-промышленного комплекса и социальные задачи. На сегодняшний день таких доходов поступило примерно 120 млрд руб. И при появлении этой нормы мы сможем зачислить их в резервный фонд и профинансировать те приоритеты, о которых говорил в том числе председатель (правительства Михаил Мишустин.— "Ъ") на встрече здесь в Госдуме»,— рассказала госпожа Окладникова в ходе заседания комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам.

Ирина Окладникова также прокомментировала законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2025 году. Она отметила, что речь идет о наращивании резервного фонда только за счет доходов, которые ранее в бюджете предусмотрены не были.

Туда предлагается добавить ненефтегазовые доходы. При этом «плата за выход» иностранцев из активов на российской территории уже входит в указанный перечень, пояснила замминистра финансов.

Подробнее о федеральном бюджете РФ читайте в материале «Ъ».