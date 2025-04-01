Устойчивое развитие как бизнес-реальность

Мнение о том, что глобальный бизнес отказывается от инициатив в области ESG и программ снижения углеродного следа, не соответствует действительности, отмечает в отчете о декарбонизации PwC. Аналитики фиксируют, что еще несколько лет назад «революционная» для компаний активность переходит в фазу ровного развития, которое уже приносит пользу бизнесу. Продукты и товары с «устойчивыми» свойствами позволяют увеличить выручку на 6–25% — ожидается, что ради этого инвестиции и операционные расходы корпораций на климатическую повестку вырастут к 2030 году на 18% и 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Несмотря на складывающееся впечатление, что бизнес, в последние годы довольно активно внедрявший зеленые технологии, готов отказаться от ряда инициатив, это не так, утверждают аналитики PwC в глобальном обзоре декарбонизации. Корпорации не только не сворачивают активность в области устойчивого развития, но и научились извлекать из них выгоду. На этом фоне число предприятий, принимающих климатические обязательства, продолжает расти: в 2024 году в международной НКО CDP (проект раскрытия информации о выбросах углерода) зарегистрировались более 40 тыс. компаний — в девять раз больше, чем в среднем за последние пять лет. Всего в PwC изучили данные 4,2 тыс. публичных компаний, представивших анкету CDP в 2024 году. При этом 37% участников увеличили свои планы по достижению климатических целей, снизили — только 16%, при этом половина снизивших амбиции компаний де-факто просто привела их в соответствие рекомендациям глобальных стандартов.

Идеология устойчивого развития распространяется по цепочкам поставок: поиск крупными корпорациями ответственных поставщиков все чаще подталкивает небольшие компании брать на себя климатические обязательства.

Если в 2020 году интерес к этому проявляли корпорации со средним доходом в $3,6 млрд, то в 2024 году — уже $1,3 млрд.

83% изученных PwC компаний инвестируют в НИОКР в области низкоуглеродных продуктов и услуг, продажи которых позволяют увеличить выручку на 6–25% по сравнению с традиционными, формируют расширяющийся пул «устойчивых» цепочек поставок и поддерживают потребительский спрос на экологически чистые товары. В разбивке по наборам целей устойчивого развития ООН 54% компаний из выборки PwC ориентируются на Scope 3 (контроль выбросов на протяжение всей цепочки жизненного цикла товара), 46% — на Scope 1 (выбросы из собственных и контролируемых компанией источников).

Успешная декарбонизация зависит от четырех факторов: целеполагания, финансирования климатических инициатив, взаимодействия с заинтересованными сторонами и эффективности сокращения выбросов. Важную роль также играют энергоэффективность и инновационное оборудование. «Мы вступаем в фазу спокойного прогресса, когда компании избегают публичной информации о климатических обязательствах, которые могут сделать их уязвимыми,— но не перестают двигаться к достижению поставленных перед собой целей»,— говорится в резюме обзора. К 2030 году в результате превращения обязательств по борьбе с изменением климата в конкурентное преимущество инвестиции компаний в устойчивое развитие вырастут на 18% в сравнении с 2024 годом, операционные затраты — на 21%, оценили в PwC.

Анна Королева