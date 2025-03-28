Возобновляемая энергетика просит данных

Взрывной рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нуждается в технологических новациях для учета изменяющихся во всем мире климатических условий, считают эксперты Организации Объединенных Наций. (ООН). Рост доли ВИЭ в энергобалансах, в России в том числе, требует все более точных данных о климате — как при поиске мест для размещения новых, так и при оценке рисков для существующих мощностей. Эти данные также становятся важной составляющей бизнес-процессов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Интеграция климатических данных и прогнозов в технологические процессы является ключом к развитию сферы возобновляемых источников энергии, сообщили эксперты ООН. Сегодня производство «чистой» энергии сталкивается с рядом проблем, и в первую очередь с климатическими изменениями. К примеру, в прошлом году в Судане и Намибии выработка ГЭС сократилась более чем на 50% из-за засух. В Южной Америке же из-за солнечной активности рост генерации составил 4–6%.

В связи с этим в ООН отмечают уязвимость инфраструктуры ВИЭ — существующие плотины, солнечные электростанции и ветряные турбины спроектированы без учета климатических изменений.

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2024 году 92,5% от общего прироста энергомощностей пришлось на ВИЭ. В агентстве сообщили о рекордном годовом приросте использования ВИЭ (до 585 ГВт, на 15,1% за год) и увеличении общей мощности ВИЭ до 4448 ГВт. ВИЭ выгодны и легко внедряются, пояснил гендиректор IRENA Франческо Ла Камера, однако энергобезопасность становится все более серьезной глобальной проблемой, хотя быстрое наращивание мощностей ВИЭ дает ряд возможностей для бизнеса. В ООН полагают, что в области ВИЭ нужна диверсификация и разработка нового оборудования, а также интеграция баз климатических данных в энергетические системы для обеспечения их надежности и устойчивости и их учет при создании новых мощностей.

В РФ показатели ВИЭ пока не впечатляют: по данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, на 1 февраля 2025 года совокупная установленная мощность таких источников составляла лишь 6,59 ГВт (0,15% от мировой). Впрочем, как напоминают в Минэкономики, к 2030 году мощности генерации ВИЭ в РФ вырастут вдвое, до 12 ГВт, а архитектура низкоуглеродного развития, которая включает сбор отчетности предприятий, системы верификации выбросов парниковых газов (см. “Ъ” от 13 марта) и климатического мониторинга, уже создается.

Климатические условия диктуют выбор способа генерации, отмечает эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин,— на фоне меняющегося климата традиционная энергетика может оказаться менее надежной, в связи с чем внедрение ВИЭ перспективно, а климатические проблемы для нашей страны также актуальны, такие как перегрев мощностей и обмеление рек. Развитие ВИЭ, полагает господин Юлкин, необходимо для адаптации к меняющемуся климату — «уже сегодня надо задумываться о технологиях для устойчивого развития». Многие предприятия самостоятельно обеспечивают себя энергией, и «проблема замены технологического оборудования, рано или поздно, их коснется».

Анна Королева