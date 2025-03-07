Виртуальный «Подорожник» заработал в петербургском транспорте

Виртуальная карта «Подорожник» стала доступна для скачивания всем петербуржцам и гостям города, сообщает пресс-служба Смольного. Новое мобильное приложение упростит процесс оплаты проезда для 5 млн пассажиров. Главное преимущество виртуальной карты над пластиковой — возможность пополнения баланса онлайн, без последующей необходимости посещать точки продажи или активации билетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ Фото: Татьяна Титаева / Коммерсантъ

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, цифровизация общественного транспорта в городе набирает обороты. Он подчеркнул, что с помощью приложения можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта.

Там же можно просматривать историю платежей и поездок, построить детальный маршрут из одной точки мегаполиса в другую. Тестирование виртуального «Подорожника» велось с 2024 года, в нем поучаствовали 25 тыс. человек. Скачать приложение можно в магазинах App Store, Google Play и RuStore.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что с Нового года стоимость поездки по карте «Подорожник» в наземном транспорте (автобус, трамвай, троллейбус) с увеличилась с 44 до 51 рубля, в метро — с 49 до 56 рублей.

Андрей Маркелов