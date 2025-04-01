Избранные поспорят об избирательном

Совет Думы 31 марта включил в повестку пленарного заседания 1 апреля поправки к избирательному законодательству, вызвавшие ранее жесткую критику оппозиционных фракций. Документ, в частности, закрепляет практику электронного голосования, против чего протестуют коммунисты и эсеры. Заодно в проекте закрепляется отказ от довыборов в парламенты в год, предшествующий году основных выборов. И чтобы не проводить выборы в Думу по шести вакантным округам осенью 2025-го, закон должен быть принят до начала лета, напоминает эксперт.

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Напомним, законопроект был внесен в Думу 13 февраля группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом («Единая Россия»), а 24 февраля комитет Думы по госстроительству рекомендовал его к принятию.

Поправки, в частности, дают возможность по решению Центризбиркома (ЦИК) или региональных комиссий (в зависимости от уровня кампании) проводить выборы полностью в электронной форме без бумажных бюллетеней.

Также авторы предлагают отказаться от проведения довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий году основных выборов.

Отменяется приписка проживающих за рубежом россиян к определенным одномандатным округам на выборах в Думу, теперь они смогут голосовать только за партсписки.

Кроме того, партиям запрещается принимать пожертвования не только от иноагентов, как сейчас, но и от учрежденных ими юрлиц и от фигурантов списка террористов и экстремистов.

Наконец, закрепляется право представителей Минюста вести фото- и видеосъемку на партсъездах.

В ходе первого чтения законопроекта ожидается бурная дискуссия. Ее, по сути, анонсировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время обсуждения отчета правительства 26 марта:

«Клишас притащил еще одну лажу, по которой надо отменить все бюллетени и взять под колпак все партийные организации, везде делать видеосъемку. А каким образом делать видеосъемку, если у нас политическая конкуренция и та программа, с которой я пойду на выборы,— это секрет партии?»

А до этого коммунисты предложили ЦИКу, парламентским фракциям и профильным комитетам провести «широкую публичную дискуссию по спорным и вызывающим негативный общественный и экспертный резонанс положениям».

Эсеры законопроект тоже не поддержат, рассказал “Ъ” лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов: «Мы категорически против перехода на тотальное электронное голосование, при котором бумажные бюллетени становятся дополнительной опцией. Мы считаем, что решать должны избиратели: голосовать им электронным или бумажным способом. Тотальный переход на электронное голосование снизит доверие людей к избирательной системе, что грозит большим разрывом связей между властью и обществом. Это неприемлемые риски, особенно в условиях острых социальных проблем».

Напомним, что на заседании профильного комитета его зампред Дмитрий Вяткин («Единая Россия») пояснял, что речь идет не о повсеместном введении электронного голосования, а лишь об «обобщении практики применения избирательного законодательства». А глава ЦИКа Элла Памфилова уверяла, что полной замены «бумажного» голосования электронным в ближайшей перспективе не произойдет из-за недостатка средств.

Лидер СРЗП также выразил надежду, что Дума воздержится от рассмотрения этих поправок, несмотря на их включение в повестку заседания.

Отметим, что такое происходит крайне редко, но подобный прецедент был в декабре 2024 года: тогда депутаты отменили уже назначенное второе чтение законопроекта о реформе местного самоуправления и перенесли его на более поздний срок для «дополнительного изучения и проработки».

«Изменение избирательного законодательства в преддверии новых выборов в Госдуму — это всегда нервный вопрос, который традиционно встречает сопротивление со стороны оппозиционных партий,— поясняет преподаватель ВШЭ, член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.— Для формирования (межфракционного.— “Ъ”) консенсуса прошло слишком мало времени с момента внесения». В то же время некоторые новеллы требуют ускоренного рассмотрения, подчеркивает эксперт. Ведь на сегодняшний день есть шесть вакантных округов, где ближайшей осенью должны пройти довыборы в Госдуму из-за перехода избранных там единороссов на другую работу. И если у властей есть желание не проводить эти довыборы, то поправки должны быть приняты до начала лета (по закону выборы в Думу назначаются не позднее чем за 90 дней до дня голосования), напоминает господин Склянчук.

Ксения Веретенникова