Республику Сербскую превращают в государство

Парламент Республики Сербской (РС) запустил процедуру принятия новой конституции. Она превратит республику из государственного образования в составе Боснии в «государство сербского народа» с собственной армией и правом на отделение. А накануне боснийская прокуратура отдала приказ полиции о задержании всего высшего руководства РС, включая президента Милорада Додика, по обвинению в «посягательстве на конституционное устройство страны». По оценкам боснийских экспертов, Милорад Додик вступает в завершающий этап своего проекта по обретению независимости Республикой Сербской, рассчитывая в этом на поддержку США. Однако с последним он просчитался. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Amel Emric / Reuters

Парламент Республики Сербской запустил процедуру принятия новой конституции на экстренно созванных заседаниях 12 и 13 марта. Согласно просочившимся в балканские СМИ деталям проекта нового основного закона, РС из государственного образования в составе Боснии превратится в «государство сербского народа», которое будет иметь право на отделение и сможет создать собственную армию. Вторая палата двухпалатного парламента РС — Вече народов, а также посты вице-президентов республики, которые сейчас представляют хорватов и мусульман-бошняков, будут упразднены. Отменяется и гражданство Боснии, вместо него вводится гражданство РС.

Таким образом, с принятием новой конституции Республика Сербская станет, по сути, самостоятельным государством с правом выхода из состава Боснии.

В скором утверждении документа парламентом РС, где у сторонников президента Милорада Додика устойчивое большинство, сомнений практически нет. На минувшей неделе его депутаты сделали первый шаг в сторону отделения: экстренно приняли законы, запрещающие деятельность на территории республики важнейших госструктур Боснии: суда, генпрокуратуры, Высшего судебного и прокурорского совета, а также ключевого силового ведомства — Агентства по расследованиям и защите (SIPA). Следующим крупным шагом на этом пути должно стать принятие новой конституции.

Неудивительно, что действия руководства РС встретили решительное осуждение со стороны как центральных властей Боснии, так и Запада. Высокий представитель мирового сообщества в Боснии Кристиан Шмидт, выполняющий там функции внешнего управляющего, призвал власти РС «остановить посягательство на конституционный порядок страны». А накануне боснийская прокуратура отдала приказ полиции о задержании всего высшего руководства РС: президента Милорада Додика, премьера Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича. Их обвиняют все в том же «посягательстве на конституционное устройство Боснии».

Милорад Додик приказ прокуратуры демонстративно проигнорировал. «Попробуйте нас задержать. То, что вы решили надеть на меня наручники, еще не значит, что сможете это сделать. Продолжу исполнять свои обязанности»,— объявил президент РС.

Милорад Додик также анонсировал «скорую встречу на высоком уровне в России», на которой он намерен попросить наложить в Совбезе ООН вето на дальнейшее пребывание в Боснии международного военного контингента EUFOR.

Сложность ареста президента, премьера и спикера РС признают и в Агентстве по расследованиям и защите Боснии, которому прокуратура поручила содействовать полиции в их задержании. SIPA оценила распоряжение прокуратуры с точки зрения безопасности и пришла к выводу, что его выполнение «сопряжено с высоким риском».

В случае невозможности выполнить распоряжение прокуратуры по задержанию президента, премьера и спикера РС в Боснии будет выписан ордер на их арест, исполнение которого станет обязательным для всех силовых структур страны. А если и это не принесет результата, будет направлено требование в Интерпол на выдачу международного ордера.

При любом раскладе региональные эксперты прогнозируют рост политической напряженности в Боснии, поскольку руководство РС вряд ли откажется от нынешнего курса. Тем не менее, по их оценкам, шансы на успех у президента РС невысоки. «Милорад Додик вступает в завершающий этап своего проекта по обретению Республикой Сербской независимости в расчете на изменение курса США после прихода к власти администрации Дональда Трампа, однако, к его глубокому сожалению, этого не происходит,— говорит боснийский политолог Сенад Печанин.— Госсекретарь Марко Рубио, Госдеп, посольство США в Сараево, несколько конгрессменов и сенаторов ясно и конкретно осудили действия Додика и принятые парламентом РС законы, расценив их как попытку дестабилизации и нарушения целостности и суверенитета Боснии. Похоже, что последовательность во внешней политике администрация президента Трампа сохранила только в отношении Боснии»,— отмечает эксперт.

Геннадий Сысоев