Politika: Милорада Додика готовятся объявить в международный розыск

Президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины республики Ненада Стевандича готовятся объявить в международный розыск через Интерпол. Об этом сообщила сербская газета Politika, которая ознакомилась с международными ордерами, подготовленными подразделением Интерпола в Сараево. В базе «красных уведомлений» Интерпола, по данным «Ъ», ни тот, ни другой (на момент публикации новостной заметки.— "Ъ") не значатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня вечером подразделение Интерпола в Сараево инициировало выдачу международных ордеров на арест президента Республики Сербской Милорада Додика и спикера Национального собрания Республики Сербской Ненада Стевандича»,— говорится в публикации Politika от 26 марта.

«В самих международных ордерах говорится, что они еще не прошли контроль Генерального секретариата Интерпола в отношении выполнения требований к их публикации, поэтому на данный момент они не являются основанием для действий»,— уточняет издание. Отмечается при этом, что соответствующие сообщения поступили в систему Интерпола и их получили отделения всех стран-членов организации.

По данным газеты, в международных ордерах указано, что граждане Боснии и Герцеговины и Республики Сербия Милорад Додик и Ненад Стевандич разыскиваются для судебного преследования за совершение преступления против основ конституционного строя по ст. 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины.

На прошлой неделе полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордеров на арест президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера парламента Ненада Стевандича.

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запретил на шесть лет заниматься политической деятельностью. Его обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего функции внешнего управляющего.

Подробности — в материале «Республику Сербскую превращают в государство».

Анастасия Домбицкая