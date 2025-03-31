В Белгороде бывшую замминистра ЖКХ осудили за получение взятки

Свердловский райсуд Белгорода признал бывшего заместителя министра ЖКХ региона Веронику Новикову виновной в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Как сообщили в прокуратуре региона, ей назначили восемь лет колонии общего режима со штрафом в 10,7 млн руб. Также экс-чиновница лишена права занимать определенные должности на восемь лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вероника Новикова

Фото: Министерство ЖКХ Белгородской области Вероника Новикова

Фото: Министерство ЖКХ Белгородской области

Отбывание срока в колонии отсрочено до достижения 14-ти лет ребенком Новиковой. Сейчас ему восемь.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Его расследованием занимался местный СКР.

По версии следствия, с ноября 2022 года по март 2024-го замминистра через своего супруга Сергея Новикова получила вознаграждение от директора местного застройщика ООО «ССМУ-3» (по данным Rusprofile, эту должность с 2020 года занимает Александр Сеньчев). Речь идет о 3 млн руб., автомобиле, незаконном оказании услуг имущественного характера, а также — фиктивном трудоустройстве мужа чиновницы. Общая сумма взятки составляет порядка 10,7 млн руб. Она передавалась за общее покровительство по службе и помощь в заключении 80 госконтрактов на капремонт белгородских МКД с Фондом реформирования ЖКХ.

Уголовное дело в отношении Сергея Новикова выделено в отдельное производство. Ему вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Свердловский райсуд еще рассматривает материалы.

Алина Морозова