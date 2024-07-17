Супруга бывшей белгородской чиновницы арестовали по обвинению в передаче взятки

Управление ФСБ России по Белгородской области сообщило о задержании жителя областного центра по подозрению в посредничестве в передаче особо крупной взятки в 4,2 млн руб. бывшему заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронике Новиковой. Мужчина, который, по данным «Ъ-Черноземье», является супругом экс-чиновницы, заключен под стражу.

По материалам УФСБ региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По версии следствия, не позднее февраля 2020 года на тот момент чиновница договорилась со своим родственником, что тот выступит в роли посредника при передаче взятки от директора нескольких строительных коммерческих организаций. Деньги предназначались за оказание содействия в заключении с фирмами договоров с фондом содействия развития жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на выполнение строительных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также за общее покровительство его деятельности со стороны должностного лица.

В октябре 2021 года фигурант дела был фиктивно трудоустроен в одну из коммерческих организаций. К марту 2024-го он получил под видом заработной платы более 1,1 млн руб., которые, по версии следствия, являлись взяткой для чиновницы. С марта по декабрь прошлого года глава коммерческой компании также якобы оказал через фигуранта дела услуги имущественного характера, выражавшиеся в оплате строительных материалов и иных товаров, необходимых для строительства и обустройства принадлежащего бывшему заместителю министра индивидуального жилого дома.

В Следственном комитете рассказали, что сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательственную базу. Фигуранту дела предъявлено обвинение.

Сама Вероника Новикова в апреле этого года стала фигурантом уголовного дела о взятке (ч.6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По ходатайству следствия ее отправили под домашний арест.

Сергей Толмачев

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