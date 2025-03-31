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Коммерсантъ FM
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IKEA все еще незаменима

Почему именно шведский мебельный гигант так интересен потребителям

Больше трети москвичей считают, что уход иностранных брендов негативно повлиял на российскую экономику. Отечественные автомобили, медицинские товары, одежда и косметика все еще сильно уступают зарубежным аналогам. Это следует из опроса, который по просьбе “Ъ FM” провела исследовательская компания IFORS Research. Свыше половины москвичей готовы пользоваться товарами и услугами зарубежных брендов в случае их возвращения. Большинство — 58% — ждут, когда на рынке вновь появится IKEA. На втором месте продукты компании Microsoft, а следом идут Visa и Masterсard.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Почему именно шведский мебельный гигант так интересен москвичам? И каковы шансы на его возвращение? На эти вопросы “Ъ FM” ответил глава компании «Infoline-Аналитика Михаил Бурмистров: «В России нет дефицита мебели, можно купить продукцию, очень похожую на ту, которую поставляла IKEA. Но нужно понимать, что, во-первых, IKEA была явлением и безоговорочным лидером. Это гигантская компания, по своим масштабам она была, как четыре Hoff. И абсолютно нормально, что ее трудно заместить. И второй момент — когда IKEA заходила в Россию, она формировала рынок, поэтому в данном случае уровень лояльности совершенно беспрецедентный. У IKEA была пожизненная гарантия на мебель, никто этого, в общем-то, не повторил.

Насколько реалистично возвращение IKEA в Россию? Уверен, она не вернется. Во-первых, весь бизнес компании — это торговые центры "Мега", гипермаркеты IKEA, производства — все продано. Во-вторых, если мы смотрим на Европу, то именно скандинавские страны занимают наиболее последовательную и жесткую позицию в отношении присутствия в России».

Возвращения каких брендов больше всего ждут россияне

По мнению 46% опрошенных жителей столичного региона, не отстают от западных компаний по качеству российские производители еды и напитков. Еще 41% назвали организации из сферы общепита. Треть довольны отечественными банковскими сервисами и платежными инструментами. Впрочем, их нельзя использовать за границей. Поэтому 36% ждут возвращения Visa, а еще 33% — Masterсard. Маловероятным называет такое развитие событий независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков: «То регулирование, которое есть, практически делает бизнес этих платежных систем внутри России по обслуживанию трансакций бесперспективным.

Для банков важно иметь эти международные платежные системы, чтобы они могли конкурировать друг с другом. С 2014 года основные услуги, которые международные платежные системы поставляли банкам, а это обработка трансакций, были заменены. И даже при наличии всех этих международных систем на рынке они не могли предоставлять свои услуги в соответствии с тем регулированием, которое есть на сегодняшний день. Даже если представить, что завтра будут сняты все санкции, то обе платежные системы задумаются, а зачем им возвращаться назад в Россию. Там, кроме международных переводов, законодатель практически не оставил варианта, как можно еще зарабатывать деньги».

Как IKEA осваивает метавселенную

Категория «одежда и обувь» вошла в топ-3 сфер, которые не удалось полностью импортозаместить. Поэтому треть опрошенных хотели бы снова увидеть в магазинах товары брендов Zara, H&M. Такую позицию разделяет директор по развитию Fashion Consulting Group Галина Кравченко: «Достойную конкуренцию брендам, которые покинули российский рынок, составили Zarina, Sela, Love Republic, Lime, Gloria Jeans, "Твое". Они представляю продукцию качества, соответствующего ценовому сегменту "средний" и "средний минус". Плюс конкурентоспособные коллекции, которые разрабатываются в соответствии с международными трендами. Однако есть бренды, такие как Uniqlo, предлагающие уникальную концепцию качества в среднеценовом сегменте. Такое качество тонких пуховиков, изделий из вязаного трикотажа, из шерсти с добавлением кашемира и длинноволокнистой шерсти, безусловно, российские компании предложить не могут».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что представители крупных южнокорейских компаний Hyundai, Samsung и LG рассматривают возможность возвращения на российский рынок. В частности, в LG сообщали, что провели пробный запуск завода, чтобы избежать коррозии оборудования. Первым и пока единственным, кто официально заявил на прошлой неделе о возвращению в страну, стал итальянский производитель бытовой техники Ariston.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина, Анжела Гаплевская

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