Жизнь настала сахар

В России за последние 20 лет число больных сахарным диабетом выросло более чем в два раза. В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России предупредили, что речь идет о пандемическом характере заболеваемости и «реальной угрозе народосбережению». По официальным данным, в нашей стране диабет диагностирован примерно у 10,5 млн человек — у каждого 15-го россиянина. РФ, как показывает опубликованное в журнале The Lancet международное исследование, по распространенности заболевания близка к группе таких стран, как Великобритания, Южная Корея, Эфиопия, Китай и Италия. Всего же в мире, подсчитали исследователи, число диабетиков вчетверо превысило показатели 1990 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Число больных сахарным диабетом в России за 20 лет выросло более чем в два раза, что говорит о пандемическом характере болезни. Такое заявление сделала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. «Случаи сахарного диабета расцениваются как реальная угроза народосбережению,— предупредила госпожа Мокрышева.— Сахарный диабет — одно из самых инвалидизирующих заболеваний, вносящих решающий вклад в смертность населения, летальный исход 50% пациентов с сахарным диабетом случается по причине острых сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты и инсульты». Она добавила, что чаще всего это заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях, где более 5 тыс. заболевших на 100 тыс. жителей. В эпидемиологических лидерах по диабету также Архангельская и Курганская области. Наименьшие показатели распространенности диабета зафиксированы в Туве — 388 человек на 100 тыс., а также Дагестане и Кабардино-Балкарии — 1320 заболевших на 100 тыс. населения. Отметим, по расчетам Минздрава РФ, в нашей стране диабет диагностирован примерно у 10,5 млн человек — у каждого 15-го россиянина.

При этом число диабетиков в мире превысило 800 млн человек, что вчетверо выше аналогичного показателя 1990 года. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в одном из самых авторитетных профильных научных изданий в мире — журнале The Lancet. Международный коллектив медиков выяснил, что почти 450 млн носителей диабета первого и второго типа при этом не получают надлежащего лечения. «Наше исследование указывает на растущую пропасть в лечении диабета между развитыми и развивающимися странами,— подчеркивает профессор Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Маджид Эззати.— В странах с низким и средним уровнем дохода прогресс в лечении диабета фактически остановился, тогда как число его носителей быстро растет».

Больше всего диабетиков — около 212 млн человек — проживает в Индии. 148 млн носителей диабета живут в Китае. В число мировых лидеров также входят США (42 млн), Пакистан (36 млн), Индонезия (25 млн) и Бразилия (22 млн). Меньше всего диабет оказался распространен в развитых странах Западной Европы, Японии, Канаде, а также в некоторых государствах Африки южнее Сахары (Малави, Кении, Уганде и Руанде).

В России, по оценкам исследователей, доля диабетиков является средней (как для мужчин, так и для женщин), составляя порядка 7,6–8,3% всего населения. В этом отношении РФ оказалась сравнимой с Великобританией, Южной Кореей, Эфиопией, Китаем, Италией и некоторыми другими крупными развитыми и развивающимися государствами.

Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Елена Федорова объяснила “Ъ”, что рост заболеваемости связан прежде всего с изменением культуры питания. «Также нужно отметить изменение качества еды — появление большого количества консервантов, красителей и простых сахаров в еде, большого количества пластика и его продуктов, которые являются одними из иммунных агрессоров, онкопровокаторов, гормональных изменений в организме человека,— комментирует госпожа Федорова.— Не стоит забывать и инфекционные волны, такие как коронавирус, являющиеся мощным провокатором иммунной системы — многие генетически заложенные заболевания, которые могли бы протекать в ремиссии, дебютируют на фоне такой агрессии». Врач добавляет, что малоподвижный образ жизни, работа за компьютером, длинный рабочий день также вносят большую часть риска для возникновения сахарного диабета и других метаболических заболеваний.

Наталья Костарнова