Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жизнь настала сахар

В мире стремительно растет число диабетиков

В России за последние 20 лет число больных сахарным диабетом выросло более чем в два раза. В Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии Минздрава России предупредили, что речь идет о пандемическом характере заболеваемости и «реальной угрозе народосбережению». По официальным данным, в нашей стране диабет диагностирован примерно у 10,5 млн человек — у каждого 15-го россиянина. РФ, как показывает опубликованное в журнале The Lancet международное исследование, по распространенности заболевания близка к группе таких стран, как Великобритания, Южная Корея, Эфиопия, Китай и Италия. Всего же в мире, подсчитали исследователи, число диабетиков вчетверо превысило показатели 1990 года.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Число больных сахарным диабетом в России за 20 лет выросло более чем в два раза, что говорит о пандемическом характере болезни. Такое заявление сделала директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Наталья Мокрышева. «Случаи сахарного диабета расцениваются как реальная угроза народосбережению,— предупредила госпожа Мокрышева.— Сахарный диабет — одно из самых инвалидизирующих заболеваний, вносящих решающий вклад в смертность населения, летальный исход 50% пациентов с сахарным диабетом случается по причине острых сердечно-сосудистых событий, таких как инфаркты и инсульты». Она добавила, что чаще всего это заболевание выявляется в Карелии, Ивановской и Кировской областях, где более 5 тыс. заболевших на 100 тыс. жителей. В эпидемиологических лидерах по диабету также Архангельская и Курганская области. Наименьшие показатели распространенности диабета зафиксированы в Туве — 388 человек на 100 тыс., а также Дагестане и Кабардино-Балкарии — 1320 заболевших на 100 тыс. населения. Отметим, по расчетам Минздрава РФ, в нашей стране диабет диагностирован примерно у 10,5 млн человек — у каждого 15-го россиянина.

При этом число диабетиков в мире превысило 800 млн человек, что вчетверо выше аналогичного показателя 1990 года. Об этом пишут исследователи в статье, опубликованной в одном из самых авторитетных профильных научных изданий в мире — журнале The Lancet. Международный коллектив медиков выяснил, что почти 450 млн носителей диабета первого и второго типа при этом не получают надлежащего лечения. «Наше исследование указывает на растущую пропасть в лечении диабета между развитыми и развивающимися странами,— подчеркивает профессор Имперского колледжа Лондона (Великобритания) Маджид Эззати.— В странах с низким и средним уровнем дохода прогресс в лечении диабета фактически остановился, тогда как число его носителей быстро растет».

Больше всего диабетиков — около 212 млн человек — проживает в Индии. 148 млн носителей диабета живут в Китае. В число мировых лидеров также входят США (42 млн), Пакистан (36 млн), Индонезия (25 млн) и Бразилия (22 млн). Меньше всего диабет оказался распространен в развитых странах Западной Европы, Японии, Канаде, а также в некоторых государствах Африки южнее Сахары (Малави, Кении, Уганде и Руанде).

В России, по оценкам исследователей, доля диабетиков является средней (как для мужчин, так и для женщин), составляя порядка 7,6–8,3% всего населения. В этом отношении РФ оказалась сравнимой с Великобританией, Южной Кореей, Эфиопией, Китаем, Италией и некоторыми другими крупными развитыми и развивающимися государствами.

Врач-эндокринолог клиники академика Ройтберга Елена Федорова объяснила “Ъ”, что рост заболеваемости связан прежде всего с изменением культуры питания. «Также нужно отметить изменение качества еды — появление большого количества консервантов, красителей и простых сахаров в еде, большого количества пластика и его продуктов, которые являются одними из иммунных агрессоров, онкопровокаторов, гормональных изменений в организме человека,— комментирует госпожа Федорова.— Не стоит забывать и инфекционные волны, такие как коронавирус, являющиеся мощным провокатором иммунной системы — многие генетически заложенные заболевания, которые могли бы протекать в ремиссии, дебютируют на фоне такой агрессии». Врач добавляет, что малоподвижный образ жизни, работа за компьютером, длинный рабочий день также вносят большую часть риска для возникновения сахарного диабета и других метаболических заболеваний.

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...