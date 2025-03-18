Судный день Новака Джоковича

Ассоциация профессиональных теннисистов (PTPA), созданная пять лет назад по инициативе серба Новака Джоковича и позиционирующая себя как теннисный профсоюз, инициировала серию судебных разбирательств в США, Великобритании и странах Евросоюза. В качестве ответчиков по ее искам предстоит выступить Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), Женской теннисной ассоциации (WTA), Международной федерации тенниса (ITF) и Международному теннисному агентству честной игры (ITIA) — независимой организации, которая борется в теннисе с допингом и различными проявлениями коррупции. Заявленная PTPA цель — разоблачить существующие, по ее мнению, в теннисе системные злоупотребления, конкурентные ограничения и пренебрежение к благополучию игроков. ATP и WTA уже выступили с ответными заявлениями, отвергающими требования истца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович на BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 8 марта 2025 года

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters Новак Джокович на BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, 8 марта 2025 года

Фото: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images / Reuters

В профессиональном теннисе разрастается серьезный конфликт между сравнительно новой организацией и несколькими традиционными структурами. Позиционирующая себя как спортивный профсоюз Ассоциация профессиональных теннисистов, одним из инициаторов создания которой в августе 2020 года стал тогдашний лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович, инициировала целую серию судебных исков в США, Великобритании и странах Евросоюза к АТР, WTA, ITF и ITIA. Суть своих претензий PTPA сформулировала в пространном пресс-релизе, опубликованном на ее официальном сайте.

«За гламурным фасадом, который сооружен ответчиками, игроки оказались в ловушке несправедливой системы, которая эксплуатирует их талант, ограничивает доходы, ставит под угрозу здоровье и безопасность. Мы исчерпали все возможности для реформ посредством диалога, и нынешние руководящие органы не оставили нам иного выбора, кроме как добиваться их ответственности через суды. Устранение этих системных сбоев означает не подрыв системы тенниса, а сохранение этого вида спорта для будущих поколений игроков и болельщиков»,— заявил исполнительный директор PTPA Ахмад Нассар, который пришел в эту организацию в августе 2022 года, а до этого имел опыт руководства профсоюзом Национальной футбольной лиги, где при его непосредственном участии доходы игроков в американский футбол выросли в два раза.

В своем пресс-релизе PTPA не стесняется в выражениях. По ее мнению, АТР, WTA, ITF и ITIA сформировали картель, который действует «путем внедрения ряда драконовских взаимосвязанных конкурентных ограничений и злоупотреблений». В первую очередь это выражается в сговоре с целью снижения конкуренции. PTPA считает, что, если бы не сговор между ответчиками, «турниры на конкурентном рынке смогли бы предоставить игрокам лучшие возможности для более высоких заработков».

Одновременно на заранее оговоренном уровне происходит фиксация призовых на соревнованиях тех или иных категорий, а это, по мнению юристов PTPA, означает искусственное урезание доходов игроков.

«Лучшие теннисисты зарабатывают лишь малую часть того, что имеют лидеры других видов спорта. В 2024 году Открытый чемпионат США заработал $12,8 млн на продаже лишь одного фирменного коктейля — больше, чем было выплачено в сумме чемпионам в одиночных разрядах. В теннисе спортсмены получают всего 17% от общих доходов, в то время как в гольфе, баскетболе и американском футболе доходы спортсменов колеблются от 35% до 50%»,— утверждает PTPA.

Также она предъявляет серьезные претензии к существующей рейтинговой системе, «отвлекающей игроков от любых альтернативных мероприятий, которые могли бы существовать на свободном рынке, и заставляющей их участвовать только в ограниченном количестве турниров», а также к структуре 11-месячного теннисного календаря. Он, полагает PTPA, не дает возможности полноценно отдыхать и «требует от теннисистов самостоятельно заниматься логистикой для участия в соревнованиях на шести континентах». Пренебрежение к спортсменам выражается в проведении одних матчей в 37-градусную жару, завершении других в три часа ночи и использовании различных видов мячей, которые вызывают травмы.

Более того, налицо и «откровенная финансовая эксплуатация игроков», считает PTPA. Соглашения, навязываемые им нынешними руководящими органами тенниса, не позволяют заключать «определенные независимые спонсорские контракты».

Наконец, профсоюз обращает внимание на систематическое нарушение личных прав спортсменов. «Игроки подвергаются допинг-тестам среди ночи и допросам без участия их юридических представителей. ITIA отстраняло игроков без надлежащей правовой процедуры на основании неубедительных или сфабрикованных доказательств. Телефоны спортсменов конфискуются и проверяются без их согласия, что является грубым незаконным вторжением в личную жизнь»,— говорится в пресс-релизе.

Перед подачей судебных исков PTPA собрала мнения более чем 250 игроков, в том числе большинства представителей первых двадцаток обоих рейтингов, и заручилась их положительными отзывами на свою инициативу. Теннисисты требуют «такого же справедливого отношения к себе, которого успешно добивались спортсмены в баскетболе, футболе, американском футболе, гольфе, бейсболе и крикете», утверждает PTPA.

Иск, поданный в США, подписали 12 теннисистов, в том числе австралиец Ник Кириос, американец Райли Опелка, австралийка Анастасия Родионова, канадец Вашек Поспишил и румынка Сорана Кырстя. Два последних вместе с Новаком Джоковичем, поляком Хубертом Хуркачем, Унс Джабир из Туниса, аргентинцем Диего Шварцманом, китаянкой Чжэн Сайсай, американками Бетани Маттек-Сэндс и Тейлор Таунсенд входят в исполнительный комитет PTPA.

Тем временем реакция истцов не заставила себя долго ждать.

В жестком пресс-релизе АТР, которая категорически отвергает претензии PTPA, говорится об успехах по трансформации профессионального тенниса, проходящей по инициативе нынешнего руководства мужского тура, в частности росте призовых.

«В то время как ATP сосредоточена на проведении реформ, которые приносят пользу игрокам разных уровней, PTPA последовательно выбирает тактику… отвлечения внимания посредством дезинформации. Спустя пять лет с момента своего создания в 2020 году PTPA изо всех сил пытается играть значимую роль в теннисе, так что ее решение по поводу подачи судебных исков на данном этапе неудивительно»,— заявила АТР.

«Действия PTPA ошибочны и достойны сожаления, поэтому мы в надлежащее время будем решительно отстаивать свою позицию… Каждое решение, принимаемое на уровне совета WTA, учитывает позицию игроков, которая выражается через их избранных представителей… Именно эта модель управления, поддерживаемая многими поколениями спортсменок, позволила WTA добиться значительного прогресса в защите их интересов»,— отреагировали руководители женского профессионального тенниса.

По мнению известного теннисного эксперта, члена комитета Международного теннисного зала славы Алексея Селиваненко, конфликт между PTPA и ответчиками по ее искам теоретически может иметь серьезные последствия. Однако пока они неочевидны. «Существующая система взаимоотношений в теннисе складывалась на протяжении более 50 лет при непосредственном участии двух профессиональных туров — ATP и WTA. Эти структуры уникальны по своей конструкции для профессионального спорта и являются равноправными союзами игроков и турниров. На протяжении долгого времени теннисной системе удавалось удерживать баланс между интересами игроков и турниров, но иск PTPA, безусловно, может стать ее сильнейшим потрясением за последние полвека. Правда, важно понимать, что предлагается взамен того, что есть. А вот это пока как раз не ясно»,— сказал «Ъ» господин Селиваненко.

Евгений Федяков