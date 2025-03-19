Законопроект о статусе ветерана для бойцов в приграничье прошел первое чтение

Законопроект о наделении статусом ветерана боевых действий военных и силовиков, которые отражали атаку ВСУ в России, прошел первое чтение в Госдуме. Накануне, 18 марта, профильный комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате одобрить инициативу.

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Поправки к федеральному закону «О ветеранах» предполагают, что такой статус получат военные, которые выполняли задачи по «отражению вооруженного вторжения» и во время «вооруженной провокации» на границе и в других регионах России. Ветеранами будут также признаны сотрудники МВД, Следственного комитета, Росгвардии, Генеральной прокуратуры и других силовых ведомств.

Законопроект, внесенный правительством в Думу 28 февраля, направлен на повышение социальной защиты участников боевых действий и необходим для создания условий, которые обеспечат им «достойную жизнь», «почет и уважение в обществе», отмечалось в пояснительной записке к документу. Поправки заполняют правовой пробел, который ранее не позволял наделять льготным статусом военнослужащих в приграничье и тех, кто отражает атаки на территории России, в частности в Белгородской, Брянской и Курской областях (эти территории ранее не были включены в перечень мест боевых действий). Вопрос об этом поднимался на прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря 2024 года, и тогда президент пообещал исправить ситуацию.

Напомним, статус ветерана предполагает ежемесячную денежную выплату, предоставление жилых помещений, компенсацию расходов на оплату жилья, услуг ЖКХ и другие льготы.

Подробнее о законопроекте — в статье «К курским бойцам идет подмога».

Божена Иванова