Миронов попросил Мишустина ускорить подготовку отзыва на поправки о статусе военкоров

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов попросил премьер-министра Михаила Мишустина ускорить подготовку заключения правительства на законопроект, который наделяет журналистов в зоне специальной военной операции (СВО) статусом ветерана боевых действий. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале сегодня, 26 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов (слева) и Михаил Мишустин в 2020 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов (слева) и Михаил Мишустин в 2020 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение ускорить рассмотрение ранее направленных в правительство Российской Федерации материалов для представления заключения на законопроект»,— говорится в письме господина Миронова, направленном господину Мишустину 25 марта. Из документа следует, что подготовленный СРЗП законопроект был направлен на отзыв в кабинет еще 27 февраля 2024 года, а 17 июня депутаты попросили ускорить его рассмотрение.

Депутаты от СРЗП, напомним, внесли 31 января 2024 года в Думу проект поправок к ст. 3, 16 закона «О ветеранах», принятие которых позволило бы присваивать статус ветерана боевых действий журналистам, направленным для выполнения профессиональных задач в зону СВО. 21 февраля того же года законопроект был возвращен авторам из-за отсутствия отзыва правительства, который требуется, когда принятие инициативы может повлечь расходы из федерального бюджета.

О «зависшем» в правительстве законопроекте Сергей Миронов напомнил в контексте гибели военного корреспондента «Первого канала» Анны Прокофьевой, о которой стало известно сегодня. «Государство должно поддержать тех, кто, рискуя жизнью, сражается на информационном фронте и разоблачает военные преступления неонацистов»,— написал лидер СРЗП. Ранее, 24 марта, в ЛНР погибли еще трое российских журналистов.

Божена Иванова