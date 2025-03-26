Трое неизвестных похитили мигранта и избивали его во всеволожской квартире

Около половины третьего дня 18 марта трое неизвестных похитили 25-летнего гражданина одного из государств Центральной Азиии и отвезли в квартиру дома 10 по Центральной улице во Всеволожске, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленники воспользовались тем, что молодой человек договорился с приятелем встретиться у дома 3 по проспекту Маршала Блюхера с целью обсудить подработку грузчиком. Когда потерпевший сел в машину, туда подсели похитители.

Пострадавший обратился в полицию спустя неделю, его избивали и угрожали физической расправой. Сейчас правоохранители ведут розыск подозреваемых, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге суд по ходатайству следствия отправил под стражу уроженца Ухты, которому вменяют подстрекательство в похищении подростка.

Андрей Маркелов