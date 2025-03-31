Стрелявшим в Мурманске оказался спасатель

Установлена личность мужчины, стрелявшего с крыши здания в Мурманске. Им отказался сотрудник ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Владислав Завгородний. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба северо-западного округа Росгвардии Фото: Пресс-служба северо-западного округа Росгвардии

Стрельба началась вечером 30 марта. Злоумышленник расположился на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске. Оттуда он стрелял по экипажу ППС. Сотрудники мурманских подразделений СОБРа и ОМОНа нейтрализовали мужчину, после того как он отказался вступать в переговоры.

Мужчина жив, однако находится в тяжелом состоянии. На крыше дома, откуда велась стрельба, обнаружено два огнестрельных оружия и много стреляных гильз. По данным СКР, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).