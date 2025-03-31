СОБР и ОМОН нейтрализовали стрелка в Мурманске

Сотрудники мурманских подразделений СОБР и ОМОН нейтрализовали мужчину, который открыл стрельбу с крыши здания в Мурманске, сообщила пресс-служба Росгвардии. Убит стрелок или задержан, не уточняется.

«Видео работы сотрудников мурманского СОБР "Росомаха" и ОМОН "Медведь" Росгвардии в ходе штурма крыши 14-этажного здания и нейтрализации стрелка, который ранее открыл беспорядочную стрельбу»,— говорится в сообщении Росгвардии.

На видеозаписи видно, что стрелок забаррикадировал вход на крышу колючей проволокой. Личность мужчины пока не установлена. «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы пишет, что он ранен.

Ранее о стрельбе на Кольском проспекте в Мурманске сообщил губернатор региона Андрей Чибис. Он рекомендовал местным жителям выключить свет в квартирах и не подходить к окнам. ГТРК «Мурман» писала, что все дороги в районе места происшествия перекрыты, расставлены блок посты. Официальной информации о пострадавших нет.